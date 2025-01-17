Amazon проложит новый подводный кабель из США в Ирландию

Опубликовано 17 января 2025, 23:501 мин.
Amazon проложит новый подводный кабель из США в ИрландиюПроект создаст резервные каналы связи для облачных сервисов
Amazon готовится к реализации нового проекта — прокладке трансатлантического оптоволоконного кабеля, который соединит США и Ирландию. Компания Amazon MCS Ireland Ltd. подала заявку в Ирландское морское агентство на проведение геофизического обследования и изучение возможных точек выхода кабеля на сушу в графстве Корк.
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Хотя точные данные о пропускной способности кабеля и сроках завершения проекта пока не раскрыты, эксперты считают, что это может существенно повысить устойчивость и надежность облачных сервисов компании. На данный момент большинство подводных кабелей в Ирландии соединяют Дублин на восточном побережье или графства Мейо и Голуэй на западе. Новый кабель в Корке станет дополнением, предлагая более широкий выбор маршрутов передачи данных. Это также увеличит отказоустойчивость для облачных сервисов Amazon, поскольку Ирландия является ключевым хабом для дата-центров компании.