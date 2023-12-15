Amazon протестировала космический интернет на скорости 100 Гбит/сек

Этот проект является ответом Amazon на Starlink от SpaceX и направлен на обеспечение доступа к широкополосному интернету с использованием спутников для миллионов людей по всему миру.

В начале ноября были установлены первые успешные оптические связи между двумя прототипными спутниками, что позволило передавать данные со скоростью до 100 Гбит/сек в течение часа и более.

Эта возможность позволит спутникам Kuiper поддерживать связь в регионах, где отсутствуют близлежащие наземные станции.

Успешные тесты стали важным этапом для проекта Kuiper, который планирует развернуть констелляцию из 3236 спутников. Компания планирует начать массовое производство беспилотных космических аппаратов в ближайшие месяцы.