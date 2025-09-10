Amazon разработает AR-очки

Компания планирует представить новинку в конце 2026 года или в начале 2027-го. Это будет не первый опыт Amazon в создании подобных решений. Ранее компания начала разработку специализированные очки для курьеров, которые отображают маршруты и подсказки на небольшом экране при выполнении доставок.

Первые партии такого устройства для работников могут появиться во втором квартале 2026 года, объём выпуска составит около 100 тысяч экземпляров.

Обе модели, по информации издания The Information, используют одинаковую дисплейную технологию. Однако версия для потребителей будет отличаться более компактным и лёгким дизайном, а также возможностью полноцветного отображения.