Amazon развернет спутниковый интернет Kuiper во Вьетнаме

Американский гигант планирует вложить 570 миллионов долларов до 2030 года в создание инфраструктуры. В рамках инвестиций предусматривается строительство до шести наземных станций и организация производства терминалов в северной провинции Бакнинь с привлечением местных партнеров.

Для работы в стране Amazon уже зарегистрировала юридическое лицо под названием Amazon Kuiper Vietnam Co., Ltd. с офисом в Хошимине. Компания также подала заявку на предоставление услуг спутникового интернета на базе низкоорбитальных аппаратов.

Kuiper ориентирован на обеспечение широкополосной связью труднодоступных регионов, включая островные территории. Вьетнамское подразделение Amazon подало заявку на пилотную программу сроком на пять лет. Услуги должны быть доступны частным пользователям, компаниям и государственным учреждениям.