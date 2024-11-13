Amazon решил конкурировать с NVIDIA, создав собственные ИИ-чипы

В 2015 году компания инвестировала в стартап по разработке чипов и с тех пор их производством занимается дочернее подразделение Annapurna Labs.

Эти полупроводниковые наработки уже применяются в работе с крупными языковыми моделями, в частности для партнера Amazon — компании Anthropic, которая является конкурентом OpenAI и предоставляет доступ к модели Claude.

Разработка собственных ИИ-процессоров направлена на сокращение затрат Amazon, так как продукты NVIDIA, лидера рынка GPU для ИИ-задач, стали крайне востребованными и дорогостоящими из-за ограниченных поставок.

Amazon уже обладает опытом создания чипов для центров обработки данных — процессоров Graviton, которые помогли снизить затраты на продукты AMD и Intel.

Специально для ИИ-задач компания разработала линейку Trainium, которая предназначена для работы с языковыми моделями, а в ноябре 2023 года был представлен Trainium2.