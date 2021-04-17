Amazon снимет самый дорогой сериал в истории

Так, только первый сезон обойдется Amazon Studios в 465 млн долларов. Сообщается также, что планировала компания снять несколько сезонов за 500 млн долларов. По словам министра экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш, этот сериал станет самым крупным телесериалом из когда-либо созданных.

Расходы были опубликованы в соответствии с Законом об официальной информации правительства Новой Зеландии. В оглашенных документах также нашлись данные о том, что всего студия намерена снять пять сезонов шоу в Новой Зеландии. Ранее же сообщалось, что сезон будет включать в себя 8 серий. То есть одна серия “Властелина колец” обойдется примерно в 60 млн долларов.