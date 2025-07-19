Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2025, 04:30
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Amazon сократит сотни сотрудников в облачном подразделении AWS

Увольнения затронули несколько команд одновременно
Amazon проводит очередной раунд сокращений, на этот раз в подразделении облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). По словам источников, работу потеряли не менее нескольких сотен сотрудников.
Amazon сократит сотни сотрудников в облачном подразделении AWS

© Ferra.ru

Увольнения произошли всего через месяц после заявления главы компании Энди Джасси о том, что активное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может привести к снижению численности персонала.

Ранее под сокращения уже попали подразделения, занимающиеся книгами, устройствами и подкастами. Теперь изменения коснулись и тех, кто работает в сфере облачных технологий — в том числе группы «специалистов», которые помогают клиентам разрабатывать новые идеи и продвигать услуги компании.

Несколько сотрудников сообщили, что получили уведомления об увольнении утром, и их доступ к рабочим системам был отключен.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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