Amazon сократит сотни сотрудников в облачном подразделении AWS

Опубликовано 19 июля 2025, 04:301 мин.
Amazon сократит сотни сотрудников в облачном подразделении AWSУвольнения затронули несколько команд одновременно
Amazon проводит очередной раунд сокращений, на этот раз в подразделении облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). По словам источников, работу потеряли не менее нескольких сотен сотрудников.
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Увольнения произошли всего через месяц после заявления главы компании Энди Джасси о том, что активное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может привести к снижению численности персонала.
Ранее под сокращения уже попали подразделения, занимающиеся книгами, устройствами и подкастами. Теперь изменения коснулись и тех, кто работает в сфере облачных технологий — в том числе группы «специалистов», которые помогают клиентам разрабатывать новые идеи и продвигать услуги компании.
Несколько сотрудников сообщили, что получили уведомления об увольнении утром, и их доступ к рабочим системам был отключен.