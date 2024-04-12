Amazon сосредоточил усилия на ИИ и новых технологиях в 2024 году

Джесси отметил, что такой подход лежит в основе создания Amazon Web Services (AWS) и быстрой доставки для клиентов розничной торговли. Теперь компания направляет свои усилия в области генеративного искусственного интеллекта (AI), считая, что это может стать самым значительным технологическим преобразованием после облачных вычислений.

Amazon представляет трехуровневый подход к AI: для разработчиков, компаний и создания приложений с использованием этих строительных блоков.

Тем временем, аналитики ожидают увеличения выручки Amazon на первом квартале 2024 года, в том числе благодаря росту выручки от AWS. В прошлом году AWS показали рост выручки, превысив ожидания аналитиков, хотя компания также сообщила о сокращении сотрудников AWS и уменьшении масштабов одной из своих технологий кассирской самообслуживания «Just Walk Out».

Важными направлениями роста для Amazon остаются Prime Video и проект Kuiper, направленный на развертывание сети широкополосного интернета через спутники. Амазон также планирует изменить свою сеть складов и оптимизировать процессы доставки, что должно улучшить качество обслуживания клиентов.