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Наука и технологии
Опубликовано 12 апреля 2024, 23:11
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Amazon сосредоточил усилия на ИИ и новых технологиях в 2024 году

Говорится в письме акционерам
Генеральный директор Amazon Энди Джесси поделился в своем ежегодном письме акционерам ориентирами компании, возвращаясь к 2003 году. Он подчеркнул философию Amazon, которая сосредотачивается на создании «первоначальных элементов», которые позволяют другим инноваторам создавать новые продукты и сервисы.
Amazon сосредоточил усилия на ИИ и новых технологиях в 2024 году

© Ferra.ru

Джесси отметил, что такой подход лежит в основе создания Amazon Web Services (AWS) и быстрой доставки для клиентов розничной торговли. Теперь компания направляет свои усилия в области генеративного искусственного интеллекта (AI), считая, что это может стать самым значительным технологическим преобразованием после облачных вычислений.

Amazon представляет трехуровневый подход к AI: для разработчиков, компаний и создания приложений с использованием этих строительных блоков.

Тем временем, аналитики ожидают увеличения выручки Amazon на первом квартале 2024 года, в том числе благодаря росту выручки от AWS. В прошлом году AWS показали рост выручки, превысив ожидания аналитиков, хотя компания также сообщила о сокращении сотрудников AWS и уменьшении масштабов одной из своих технологий кассирской самообслуживания «Just Walk Out».

Важными направлениями роста для Amazon остаются Prime Video и проект Kuiper, направленный на развертывание сети широкополосного интернета через спутники. Амазон также планирует изменить свою сеть складов и оптимизировать процессы доставки, что должно улучшить качество обслуживания клиентов.