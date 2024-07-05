Amazon создаст «сверхсекретную» систему для хранения данных австралийской разведки

Опубликовано 05 июля 2024, 08:15
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Amazon создаст «сверхсекретную» систему для хранения данных австралийской разведкиЦОДы построят в секретных местах
Американский техногигант Amazon «выиграл контракт» на разработку и строительство в Австралии высокозащищённых ЦОДов для хранения секретных данных австралийской военной разведки. Согласно открытой информации, стоимость проекта — $2 млрд.
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Дата-центры, которые построит Amazon, будут контролироваться его местным подразделением дочерней компании Amazon Web Services. Речь идёт о «сверхсекретном» облаке, предоставляющем скоростные и объёмные вычислительные мощности. Всего будет построено три таких центра в «секретных» местах.
Новый масштабный проект будет использовать передовые ИИ-технологии и будет запущен в эксплуатацию к 2027 году. В Австралии утверждают, что, несмотря на американского подрядчика, у правительства будет «полный суверенитет» над данными и вычислениями.
Аналогичные ЦОДы уже созданы в США и Великобритании, что позволяет обмениваться «огромными объёмами информации».