Amazon уйдет из Квебека, оставив без работы 1700 человек

Компания планирует завершить работу на семи объектах в провинции в течение ближайших двух месяцев. Вместо этого Amazon вернется к модели доставки через сторонних партнеров — небольшие местные компании, как это было до 2020 года.

После недавнего анализа операций в Квебеке в компании пришли к выводу, что возврат к третьей стороне позволит предоставить еще больше экономии для клиентов. Для уволенных сотрудников компания предложит компенсационные пакеты, включающие до 14 недель зарплаты и поддержку в поиске новой работы.

Особенно остро закрытие объектов отразится на складе Amazon в северной части Монреаля, который стал единственным профсоюзным объектом компании в Канаде. В мае сотрудники, представляющие интересы около 300 человек, объединились под эгидой Канадского профсоюза CSN, выразив недовольство низкими зарплатами и недостаточной безопасностью на рабочих местах.

Президент CSN Каролин Сенневиль назвала решение Amazon попыткой подавить профсоюзное движение. Закрытие явно направлено против работников и их права на коллективные договора, заявила она. CSN планирует оспорить этот шаг, утверждая, что он противоречит Трудовому кодексу Квебека.