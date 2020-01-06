Amazon устроит "завоевание" Европы оффлайн

”Дело в том, что мы знаем, что клиенты совершают покупки в оффлайне и что им нравится разнообразие”, — рассказал Ральф Клебер в беседе с журналистами из немецкой газеты Welt am Sonntag. При этом глава отделения не стал раскрывать каких-либо подробностей о сроках запуска проекта.

Напомним, что уже сейчас Amazon имеет собственные магазины на территории Соединенных Штатах и ​​Великобритании. Причем в их число входят как сеть бакалейных магазинов Whole Foods, так и новейшие гастрономы без касс и кассиров Amazon Go.