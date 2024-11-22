Amazon увеличил инвестиции в ИИ-стартап Anthropic на $ 4 млрд

Опубликовано 22 ноября 2024, 21:381 мин.
Amazon увеличил инвестиции в ИИ-стартап Anthropic на $ 4 млрдКомпания планирует углубить сотрудничество в области ИИ
Компания Amazon решилась на дополнительные инвестиции в стартап Anthropic, специализирующийся на искусственном интеллекте (ИИ), увеличив свою долю на $ 4 миллиарда. Эта инвестиция увеличивает общий объем вложений Amazon в проект до $ 8 млрд с начала партнерства в прошлом году.
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Anthropic, основанный бывшими руководителями OpenAI, планирует использовать облачную платформу Amazon Web Services (AWS) для обучения и развертывания своих будущих ИИ-моделей. Компания также будет применять специализированные чипы AWS, чтобы ускорить развитие генеративного искусственного интеллекта.
Стоит отметить, что сделка не изменила статус Amazon, который остается миноритарным инвестором в Anthropic. В то же время британские регуляторы заявили, что на данном этапе объединенная доля рынка Amazon и Anthropic в Великобритании недостаточна для проведения глубокого антимонопольного расследования.