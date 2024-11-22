Amazon увеличил инвестиции в ИИ-стартап Anthropic на $ 4 млрд

Anthropic, основанный бывшими руководителями OpenAI, планирует использовать облачную платформу Amazon Web Services (AWS) для обучения и развертывания своих будущих ИИ-моделей. Компания также будет применять специализированные чипы AWS, чтобы ускорить развитие генеративного искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что сделка не изменила статус Amazon, который остается миноритарным инвестором в Anthropic. В то же время британские регуляторы заявили, что на данном этапе объединенная доля рынка Amazon и Anthropic в Великобритании недостаточна для проведения глубокого антимонопольного расследования.