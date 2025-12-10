Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2025, 21:00
1 мин.

Amazon увеличит инвестиции в Индию до 35 миллиардов долларов

К 2030 году
Компания Amazon объявила о планах инвестировать 35 миллиардов долларов в экономику Индии до 2030 года. Эти средства будут направлены на развитие различных направлений бизнеса, включая искусственный интеллект и логистическую инфраструктуру.
Ранее компания уже заявляла о намерении вложить дополнительно 15 миллиардов долларов в этот ключевой рынок. Новая сумма включает ранее запланированные инвестиции. Часть средств пойдет на развитие облачного подразделения Amazon Web Services, которое ранее планировало вложить 12,7 миллиарда долларов в свою инфраструктуру в стране.

Индия остается важным рынком роста для крупных американских технологических компаний, несмотря на регуляторные сложности и жесткую конкуренцию с местными игроками. Amazon конкурирует с такими сервисами, как Flipkart, а также сервисами быстрой доставки Blinkit, Instamart и Zepto.

В рамках новых целей компания также планирует увеличить объем экспорта товаров через свою платформу из Индии до 80 миллиардов долларов к 2030 году, что в четыре раза превышает текущие показатели.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
