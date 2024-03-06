Amazon вложился в переработку мусора роботами

Amazon стремится достичь амбициозной цели к 2040 году — полного сокращения углеродных выбросов. Инвестиции в Glacier направлены на создание устойчивой цепочки поставок и прозрачного управления отходами.

Технология Glacier включает в себя роботов для сортировки материалов на свалках и искусственный интеллект, сканирующий процесс утилизации. Это позволит Amazon отслеживать судьбу упаковки после передачи ее потребителям.

Glacier уже работает в 10 штатах США, взаимодействуя с крупными компаниями и государственными органами. Инвестиции в проект составили $ 7.7 млн, возглавившие их Amazon и NEA, с участием AlleyCorp, Overture VC и VSC Ventures.