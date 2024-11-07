Amazon вложит 1,2 миллиарда евро в расширение центров обработки данных в Италии

Компания заявила, что новое вложение позволит создать до 5 500 рабочих мест в различных отраслях экономики. Среди перспективных направлений — строительство, техническое обслуживание объектов, инженерные и телекоммуникационные специальности, а также рабочие места в смежных секторах.

Amazon продолжает расширять свое присутствие в Европе, после того как в мае она объявила о планах инвестировать 15,7 миллиардов евро в Испании и 7,8 миллиардов евро в Германию до 2040 года.