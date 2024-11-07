Amazon вложит 1,2 миллиарда евро в расширение центров обработки данных в Италии

Опубликовано 07 ноября 2024, 18:501 мин.
Amazon вложит 1,2 миллиарда евро в расширение центров обработки данных в ИталииКомпания создаст тысячи рабочих мест и расширит облачные сервисы
Amazon анонсировала крупные инвестиции в Италии: в течение ближайших пяти лет компания вложит 1,2 миллиарда евро в развитие своих центров обработки данных. Эти шаги являются частью стратегии усиления облачных сервисов AWS в Европе, с запуском первого облачного региона в Италии еще в 2020 году. К 2029 году общая сумма инвестиций может достичь 2 миллиардов евро.
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Компания заявила, что новое вложение позволит создать до 5 500 рабочих мест в различных отраслях экономики. Среди перспективных направлений — строительство, техническое обслуживание объектов, инженерные и телекоммуникационные специальности, а также рабочие места в смежных секторах.
Amazon продолжает расширять свое присутствие в Европе, после того как в мае она объявила о планах инвестировать 15,7 миллиардов евро в Испании и 7,8 миллиардов евро в Германию до 2040 года.