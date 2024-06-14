Amazon вложит $ 230 млн в ИИ-стартапы

Инициатива предоставит молодым компаниям кредиты на облачные вычисления AWS, наставничество и образовательные ресурсы для расширения использования технологий ИИ и машинного обучения, сообщила компания.

Участвующие стартапы получат доступ к вычислительным мощностям AWS, хранилищам данных, базам данных и специализированным AI-чипам через предоставленные кредиты.

Обучение моделей генеративного ИИ, лежащих в основе приложений, таких как ChatGPT, требует огромных вычислительных ресурсов, которые быстро истощают денежные резервы стартапов.

Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия начала расследование того, как крупные технологические компании инвестируют в стартапы по ИИ, запрашивая дополнительную информацию у компаний, включая AWS.