Amazon вложит $ 9 млрд в развитие облачных вычислений в Сингапуре

Опубликовано 08 мая 2024, 12:00
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Amazon вложит $ 9 млрд в развитие облачных вычислений в СингапуреВ течение следующих четырех лет
Корпорация Amazon объявила, что вложит $ 9 миллиардов в Сингапур в течение следующих четырех лет для расширения своих возможностей в области облачных вычислений в этом городе. Это решение было принято после того, как компания Microsoft на прошлой неделе раскрыла планы на инвестиции на миллиарды долларов в тех же секторах в Юго-Восточной Азии.
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Amazon заявила, что эта сумма удваивает ее инвестиции в этом государстве-городе и поможет ей удовлетворить растущий спрос на облачные услуги и применение искусственного интеллекта. Компания также планирует инвестировать миллиарды долларов в центры обработки данных AWS в Мексике, Саудовской Аравии и Соединенных Штатах в ближайшие годы.
Техногиганты, такие как Amazon и Microsoft, недавно увеличили свои инвестиции в Юго-Восточной Азии. Microsoft обещал $ 2,2 миллиарда на инвестиции в искусственный интеллект и облачные вычисления в Малайзии.