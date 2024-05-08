Amazon вложит $ 9 млрд в развитие облачных вычислений в Сингапуре

Amazon заявила, что эта сумма удваивает ее инвестиции в этом государстве-городе и поможет ей удовлетворить растущий спрос на облачные услуги и применение искусственного интеллекта. Компания также планирует инвестировать миллиарды долларов в центры обработки данных AWS в Мексике, Саудовской Аравии и Соединенных Штатах в ближайшие годы.

Техногиганты, такие как Amazon и Microsoft, недавно увеличили свои инвестиции в Юго-Восточной Азии. Microsoft обещал $ 2,2 миллиарда на инвестиции в искусственный интеллект и облачные вычисления в Малайзии.