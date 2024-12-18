Amazon вложит $10 миллиардов в расширение дата-центров

AWS начала строительство своих первых дата-центров в Огайо еще в 2016 году и сейчас работает в двух округах центральной части штата, включая столицу Коламбус. Новая инвестиция позволит компании расширить свои дата-центры, однако конкретные места их расположения пока не были названы. AWS уточнила, что планы зависят от заключения долгосрочных соглашений на поставку энергии.

Представители компании отметили, что новые дата-центры будут включать серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование и другие технологии, используемые для облачных вычислений, включая искусственный интеллект и машинное обучение.