Amazon вложит $150 млрд в центры обработки данных

По данным Bloomberg, за последние два года Amazon уже заключил соглашения о затратах в размере $ 148 миллиардов на строительство и обслуживание центров обработки данных по всему миру. Компания планирует расширить существующие хабы в Северной Вирджинии и Орегоне, а также занять новые территории, включая Миссисипи, Саудовскую Аравию и Малайзию.

Такое масштабное строительство центров обработки данных является проявлением силы компании в области облачных услуг и ее стремления к укреплению позиций на рынке. Кроме того, Amazon готов предоставить ресурсы для развития услуг искусственного интеллекта, что позволит ей восстановить темпы роста продаж в сфере облачных услуг.