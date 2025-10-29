Amazon вложит $5 млрд в развитие дата-центров для ИИ в Южной Корее

Опубликовано 29 октября 2025, 18:181 мин.
Amazon вложит $5 млрд в развитие дата-центров для ИИ в Южной КорееAWS построит дата-центры в Сеуле к 2031 году
Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon, планирует вложить не менее 5 миллиардов долларов в Южную Корею к 2031 году. Средства направят на строительство новых центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта.
О планах инвестиций объявили во время встречи генерального директора AWS Мэтта Гармана с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном. По данным администрации президента, Amazon стала одной из семи международных компаний, которые в совокупности пообещали вложить около 9 миллиардов долларов в экономику страны в течение ближайших пяти лет.
Новые центры обработки данных разместят в пригороде Сеула. Они станут частью стратегии Южной Кореи по становлению одним из мировых центров искусственного интеллекта.