Amazon вложит $5 млрд в развитие дата-центров для ИИ в Южной Корее

О планах инвестиций объявили во время встречи генерального директора AWS Мэтта Гармана с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном. По данным администрации президента, Amazon стала одной из семи международных компаний, которые в совокупности пообещали вложить около 9 миллиардов долларов в экономику страны в течение ближайших пяти лет.

Новые центры обработки данных разместят в пригороде Сеула. Они станут частью стратегии Южной Кореи по становлению одним из мировых центров искусственного интеллекта.