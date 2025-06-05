Amazon внедрит ИИ в логистику, карты и складских роботов

В подразделении Lab126, отвечающем за разработку устройств, создается новая команда. Ее задача — разработка складских роботов с агентным ИИ, который позволит им выполнять сразу несколько задач, а не одну, как это происходит сейчас. Такие машины смогут, например, выгружать трейлеры, а затем находить нужные запчасти для ремонта оборудования.

В Amazon считают, что это поможет ускорить работу в пиковые периоды, например, в праздники, а также снизить количество отходов и сократить углеродный след.

Агентный ИИ способен сам принимать решения и выполнять действия без постоянного участия человека. Эта технология набирает популярность и применяется, в том числе, для автоматизации повседневных задач вроде планирования.

Помимо роботов, Amazon внедряет ИИ в навигационные системы для водителей доставки. Генеративный ИИ помогает создавать карты с более высокой детализацией — с точной формой зданий, преградами и особенностями местности. Это особенно важно для крупных объектов вроде бизнес-центров.

Также компания работает над умными очками с экраном для водителей. Эти устройства могут отображать маршруты прямо перед глазами, освобождая руки от смартфонов и GPS, что упростит работу при вождении и доставке.