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Наука и технологии
Опубликовано 03 апреля 2024, 06:00
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Amazon внезапно убрал «умные» кассы самообслуживания из своих магазинов Fresh

Оказалось, что за «автоматизацию» отвечали сотрудники из Индии
Компания Amazon убрала из сети своих продуктовых магазинов Fresh в США «умные» кассы Just Walk Out.
Amazon внезапно убрал «умные» кассы самообслуживания из своих магазинов Fresh

© Amazon

Это нашумевшая в своё время технология, позволяющую покупателю пронести через кассовую стойку все продукты, не взаимодействуя с продавцом. С помощью множества датчиков и камер видеонаблюдения система Just Walk Out отслеживает все действия человека и выставляет счёт.

Но оказалось, что Amazon пустил пыль в глаза в этом вопросе: казалось бы, полностью автоматизированная технология оказалась результатом работы порядка 1000 сотрудников в Индии, задействованных в отслеживании действий покупателей, сканирующих товар по видео и выставляющих счёт в магазинах сети.

Кроме того, установка и обслуживание необходимого оборудования обходились невероятно дорого, поэтому технология Just Walk Out была внедрена только в половине магазинов Fresh. Также при использовании этой системы у покупателей возникало множество проблем, начиная с того, что чеки высылались только через несколько часов после покупки, и заканчивая совершенно неправильным оформлением заказов.

Источник:The Information
Автор:Андрей Кадуков
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#AMAZON
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#технологии
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#покупки
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#магазин