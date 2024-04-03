Amazon внезапно убрал «умные» кассы самообслуживания из своих магазинов Fresh

Это нашумевшая в своё время технология, позволяющую покупателю пронести через кассовую стойку все продукты, не взаимодействуя с продавцом. С помощью множества датчиков и камер видеонаблюдения система Just Walk Out отслеживает все действия человека и выставляет счёт.

Но оказалось, что Amazon пустил пыль в глаза в этом вопросе: казалось бы, полностью автоматизированная технология оказалась результатом работы порядка 1000 сотрудников в Индии, задействованных в отслеживании действий покупателей, сканирующих товар по видео и выставляющих счёт в магазинах сети.

Кроме того, установка и обслуживание необходимого оборудования обходились невероятно дорого, поэтому технология Just Walk Out была внедрена только в половине магазинов Fresh. Также при использовании этой системы у покупателей возникало множество проблем, начиная с того, что чеки высылались только через несколько часов после покупки, и заканчивая совершенно неправильным оформлением заказов.