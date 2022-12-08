Amazon вполне открыто предложил пользователям деньги за доступ к их личным данным

И пока такие компании как Apple и Google делают вид, что они белые и пушистые, Amazon вполне прямо предлагает своим клиентам предоставить их данные компании. Речь идёт о согласии на мониторинг трафика и личных данных, за которые Amazon будет платить по 2 доллара в месяц.

Сообщается, что эти полученная информация будет использоваться брендом для отслеживания и анализа, какую рекламу видели посетители веб-версии платформы и где они её видели, в какое время суток.

Напомним, что ранее Amazon уже предлагала подобную награду. С помощью Amazon Shopper Panel пользователи могли зарабатывать по 10 долларов в месяц. Для этого было достаточно прикреплять до 10 чеков от покупок, сделанных за интернет-магазина компании.