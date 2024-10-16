Amazon вслед за Google вложится в ядерные реакторы для своих дата-центров

Опубликовано 16 октября 2024, 20:311 мин.
Amazon вслед за Google вложится в ядерные реакторы для своих дата-центровТехнологические гиганты стремятся к чистой энергии
На фоне растущего спроса на данные и искусственный интеллект (ИИ), Amazon и Google объявили о своих планах инвестировать в малые ядерные реакторы. Обе компании ищут новые источники углеродно-нейтральной электроэнергии для своих дата-центров, так как традиционные источники уже не справляются с потребностями.
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Amazon сообщила о сотрудничестве с энергетической компанией Dominion Energy для разработки небольшого реактора в Вирджинии и вложении средств в разработчика X-energy. В свою очередь, Google подписала контракт с Kairos Power на покупку ядерной энергии от нескольких малых модульных реакторов, которые планируется запустить до 2030 года. Ожидается, что эти проекты могут обеспечить более 5,000 мегаватт электроэнергии к концу 2030-х годов.