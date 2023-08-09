Amazon вылечит от бесплодия миллион сотрудников за свой счёт

Amazon вылечит от бесплодия миллион сотрудников за свой счётАттракцион невиданной щедрости
Amazon, второй по величине работодатель в США, объявил о предоставлении услуг по планированию семьи и лечению бесплодия для своих сотрудников в партнёрстве с Maven Clinic.
Это бесплатное предложение будет доступно миллионам сотрудников Amazon в 50 странах за пределами США и Канады.
Благодаря данному сотрудничеству, работники Amazon и их партнёры в выбранных странах получат доступ ко всем услугам, предоставляемым Maven, включая консультации с сертифицированными репродуктивными эндокринологами и акушерами-гинекологами, а также с нутрициологами и специалистами по психическому здоровью.
Maven стремится сделать репродуктивное здоровье более доступным для сотрудников, часто указывая на тот факт, что только в половине округов Америки есть доступ к акушеру-гинекологу.