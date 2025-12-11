Amazon выплатит более $580 млн по налоговому спору в Италии

Однако прокуратура Милана не согласна с соглашением и продолжит уголовное расследование. По данным источников, подозрения связаны с возможным уклонением от уплаты налогов на сумму около 1,2 миллиарда евро за период 2019—2021 годов. Прокуроры рассчитывают завершить расследование в начале следующего года.

Amazon подтвердила достижение соглашения, но не уточнила точную сумму выплат, отметив сложности итальянского регуляторного поля и потенциально необоснованные уголовные претензии. В компании подчеркнули, что сложная и непредсказуемая правовая среда снижает инвестиционную привлекательность страны.

Кроме этого, прокуратура ведет два других расследования: по налоговым вопросам за 2021−2024 годы и по возможному таможенному и налоговому мошенничеству с китайским импортом.