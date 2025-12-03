Amazon выпустила новый чип Trainium3 для конкуренции с Nvidia

Чип уже установлен в некоторых дата-центрах и станет доступен клиентам. Это вторая версия ускорителя, выпущенная всего через год после предшественника. Основным пользователем текущих чипов Trainium является ИИ-стартап Anthropic, для которого Amazon собрала кластер из более чем 500 000 таких процессоров.

Однако у решения Amazon есть особенность: чипы не обладают столь же развитыми программными библиотеками, как у Nvidia. Например, компания Bedrock Robotics использует для обучения своих моделей инфраструктуру AWS, но выбирает чипы Nvidia из-за их производительности и удобства.