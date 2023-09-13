Amazon заплатит нефтяной компании за помощь в достижении «климатических целей»

Согласно планам, Amazon приобретет 250 000 тонн углерода, который будет извлечен из атмосферы и затем сохранён под землей. Эта инициатива является частью стратегии Amazon по достижению углеродной нейтральности к 2040 году.

Однако, не всё так просто. Occidental Petroleum использует технологии удаления углекислого газа не только для экологических целей, но и для добычи нефти.

Это вызывает определённые опасения, так как компании, заключающие подобные сделки, могут продолжать загрязнять атмосферу, несмотря на инвестиции в «зелёные» технологии.

Кроме того, Amazon также инвестирует в другие компании, занимающиеся прямым захватом углекислого газа из воздуха, такие как CarbonCapture. Она, в свою очередь, утверждают, что не планируют использовать свои технологии в сочетании с нефтяной добычей.

Стоимость сделки может составить до $150 млн, что является значительной суммой, но всё же не такой впечатляющей в сравнении с общим уровнем выбросов Amazon.

По оценкам экспертов, только за прошлый год компания выбросила более 71 млн тонн углекислого газа.