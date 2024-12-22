Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2024, 02:15
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Amazon заплатит штраф в $145 тысяч за опасные условия труда

Компанию подозревают в сокрытии травм сотрудников
Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) достигло соглашения с Amazon в деле об опасных условиях труда на десяти предприятиях компании. Согласно соглашению, Amazon заплатит штраф в размере $145 000 и внедрит «общекорпоративные эргономические меры» для предотвращения травматизма работников.
Amazon заплатит штраф в $145 тысяч за опасные условия труда
© Tirachardz / Freepik

По сообщениям портала Engadget, OSHA будет проводить инспекции на объектах Amazon в течение следующих двух лет. В рамках соглашения OSHA отзывает девять из десяти эргономических замечаний в адрес компании.

Эргономические травмы, также известные как заболевания опорно-двигательного аппарата, включают в себя травмы связок и мышц, возникающие на рабочем месте. Представитель Министерства труда США сообщил, что это урегулирование является крупнейшим из всех, особенно в отношении судебных разбирательств по эргономике против Amazon. Однако, соглашение не оказывает влияния на отдельное расследование, которое ведёт прокуратура Южного округа Нью-Йорка, касающееся якобы сокрытия травм на рабочем месте со стороны Amazon. Компания отрицает эти обвинения.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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