Amazon заплатит штраф в $145 тысяч за опасные условия труда

По сообщениям портала Engadget, OSHA будет проводить инспекции на объектах Amazon в течение следующих двух лет. В рамках соглашения OSHA отзывает девять из десяти эргономических замечаний в адрес компании.

Эргономические травмы, также известные как заболевания опорно-двигательного аппарата, включают в себя травмы связок и мышц, возникающие на рабочем месте. Представитель Министерства труда США сообщил, что это урегулирование является крупнейшим из всех, особенно в отношении судебных разбирательств по эргономике против Amazon. Однако, соглашение не оказывает влияния на отдельное расследование, которое ведёт прокуратура Южного округа Нью-Йорка, касающееся якобы сокрытия травм на рабочем месте со стороны Amazon. Компания отрицает эти обвинения.