Amazon заподозрили в связанных с американской визой H-1B махинациях

Сенаторы Чак Грассли и Дик Дурбин запросили у Amazon, *Meta, Apple, Google и Microsoft информацию о стратегиях подбора персонала, включая различия в оплате труда и льготах между сотрудниками с визами H-1B и американцами.

Эти запросы последовали после того, как Грассли призвал министра внутренней безопасности Кристи Ноэм прекратить выдачу разрешений на работу зарубежным студентам, преимущественно индийским, считая их угрозой национальной безопасности и причиной безработицы среди американцев с высшим образованием. Он также потребовал объяснений по поводу правовых оснований для выдачи этих разрешений.

Сенаторы отметили, что безработица в технологическом секторе выше средней по стране. Amazon спонсировала наибольшее количество виз H-1B в 2024 году, несмотря на массовые увольнения. Meta уволила четверть сотрудников в 2022-2023 годах и планирует новые сокращения, нанимая при этом большое количество сотрудников с визами H-1B. Google также увольняла сотрудников на фоне рекордных прибылей.

Сенаторы выразили недоумение, почему компании не могут найти квалифицированных американских работников, и потребовали ответов до 10 октября. Если Ноэм выполнит требование Грассли, это ограничит возможности студентов из Индии работать в США.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.