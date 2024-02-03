Amazon запустил нового ИИ-помощника для шопинга

Компания видит ассистента как единый ресурс для всех потребностей покупателей. Rufus может отвечать на вопросы и предоставлять сравнения.

ИИ-помощник может представлять общие советы по категориям товаров, такие как вещи, на которые стоит обратить внимание при выборе наушников. Он также может давать контекстные советы, основанные на конкретных действиях (например, о походах) или событиях (праздниках или торжествах). Кроме того, он может рекомендовать подарки для людей с определенными вкусами или советовать по покупкам ко времени праздников.

Rufus также может отвечать на более узкие вопросы о конкретной странице продукта, которую просматривает человек. Как только Rufus появится в бета-версии, его будет можно вызывать, набирая или произнося вопросы в строке поиска Amazon. Окно чата Rufus появится внизу экрана.