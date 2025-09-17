Amazon запустит спутниковый интернет Kuiper в пяти странах

В рамках проекта Amazon намерена развернуть группировку из более чем 3200 спутников. Интернет будет доступен как частным пользователям, так и бизнесу и государственным структурам. По словам руководителей проекта, к концу 2026 года спутники начнут обеспечивать связь на южных широтах, что позволит расширить охват до 26 стран. К 2027 году зона покрытия достигнет экватора, а в 2028 году сервис планируется вывести на глобальный уровень с доступностью в 88−100 странах, включая полярные регионы.