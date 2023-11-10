AMD анонсировала мероприятие в декабре, посвящённое ИИ

Ожидается, что на нем может быть объявлено о запуске GPU для центров обработки данных MI300X. Так, еще в июне AMD сообщила, что серия MI300X будет доступна партнерам в III квартале, а тестирование начнется MI300A во II квартале.

Теперь, похоже, AMD готова объявить о начале доступности новинки для всех желающих.

Стоит отметить, что Саша Маринкович, старший директор AMD по маркетингу в области игр, также поделился информацией о презентации.

Это может указывать на возможное обновление экосистемы Ryzen AI и ее будущие улучшения. Однако важно отметить, что ни в социальных сетях AMD Ryzen, ни в AMD Instinct не было сообщений об этом мероприятии.