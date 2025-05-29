AMD готовит видеокарты для китайского ИИ-рынка — в обход ограничений США

Новинки будут соответствовать американским экспортным ограничениям и станут альтернативой продукции NVIDIA, чьи позиции в КНР заметно ослабли.

Согласно DigiTimes, AMD предложит рабочую станционную модель Radeon AI PRO R9700 на базе архитектуры RDNA 4. Карта получит память GDDR7 и по производительности будет сопоставима с будущим чипом NVIDIA Blackwell — но без аналогичной экосистемы ПО, где NVIDIA до сих пор лидирует.

На китайском рынке AMD рассчитывает откусить свой кусок ценой, доступностью и стабильными поставками. Однако влияние компании в регионе гораздо слабее, чем у NVIDIA или местных игроков вроде HUAWEI.

Последние активно наращивают присутствие, предлагая конкурентоспособные ИИ-решения без зависимости от Запада.

Эксперты считают, что западным компаниям будет всё сложнее продвигать ИИ-чипы в Китае. И даже обход санкций через «легальные» урезанные версии может не спасти AMD от давления со стороны местных производителей.