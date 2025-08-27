AMD и IBM объединились для разработки новейших квантовых суперкомпьютеров

Компании намерены объединить опыт в области высокопроизводительных вычислений и квантовых технологий, чтобы к концу десятилетия вывести на рынок новые системы.

Согласно заявлению AMD, её процессоры EPYC и графические ускорители Instinct будут интегрированы в квантовые вычислительные среды IBM.

Такой гибридный подход предполагает совместную работу классических HPC-решений и квантовых систем: разные задачи будут распределяться между архитектурами в зависимости от того, какое оборудование лучше справится с конкретной проблемой.

IBM уже демонстрировала подобные возможности — её Quantum System Two использовался вместе с японским суперкомпьютером Fugaku. Теперь AMD намерена сыграть ключевую роль в расширении таких проектов, что позволит ускорить научные открытия и развитие ИИ.

Глава AMD Лиза Су отметила, что это партнерство открывает «огромные возможности для ускорения инноваций» и может стать основой нового поколения вычислительных платформ.