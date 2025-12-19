AMD и NVIDIA проявили интерес к техпроцессу Intel 14A

Процесс Intel 14A рассматривается как серьёзная альтернатива технологиям TSMC. Аналитики отметили значительный интерес к этой разработке, в которую войдут технологии High-NA EUV, RibbonFET, PowerDirect и Turbo Cells.

Потенциально технология может быть применена в следующих поколениях серверных процессоров, таких как AMD EPYC или NVIDIA Grace. Ранее эти компании в основном полагались на производственные мощности TSMC.

Успех процесса 14A крайне важен для стратегии Intel Foundry. В компании ранее заявляли, что продолжение работы в этом направлении зависит от интереса со стороны индустрии. На текущий момент, по данным аналитиков, ситуация складывается в пользу Intel.