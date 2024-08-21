AMD купит ZT Systems за $ 4,9 млрд для усиления позиций в сфере ИИ

ZT Systems, базирующаяся в Секокусе, Нью-Джерси, более десяти лет занимается разработкой и внедрением инфраструктурных систем для дата-центров и облачных компаний. После завершения сделки AMD планирует продать серверный бизнес ZT Systems, чтобы сосредоточиться на развитии других направлений.

Кроме того, сделка включает возможную дополнительную выплату до $ 400 млн при достижении определенных этапов после закрытия. В рамках усиления своей ИИ-инфраструктуры AMD уже инвестировала более $ 1 млрд в развитие ИИ-экосистемы и программного обеспечения.

Сделка одобрена советом директоров AMD и ожидается, что она будет завершена в первой половине следующего года. Акции AMD, базирующейся в Санта-Кларе, Калифорния, выросли более чем на 3% до открытия торгов.