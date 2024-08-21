Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2024, 17:13
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AMD купит ZT Systems за $ 4,9 млрд для усиления позиций в сфере ИИ

И поддержания конкуренции с Nvidia
AMD объявила о приобретении производителя серверов ZT Systems в рамках сделки на сумму $ 4,9 млрд, что позволит компании укрепить свои возможности в области искусственного интеллекта (ИИ) и усилить конкуренцию с Nvidia.
AMD купит ZT Systems за $ 4,9 млрд для усиления позиций в сфере ИИ

© Ferra.ru

ZT Systems, базирующаяся в Секокусе, Нью-Джерси, более десяти лет занимается разработкой и внедрением инфраструктурных систем для дата-центров и облачных компаний. После завершения сделки AMD планирует продать серверный бизнес ZT Systems, чтобы сосредоточиться на развитии других направлений.

Кроме того, сделка включает возможную дополнительную выплату до $ 400 млн при достижении определенных этапов после закрытия. В рамках усиления своей ИИ-инфраструктуры AMD уже инвестировала более $ 1 млрд в развитие ИИ-экосистемы и программного обеспечения.

Сделка одобрена советом директоров AMD и ожидается, что она будет завершена в первой половине следующего года. Акции AMD, базирующейся в Санта-Кларе, Калифорния, выросли более чем на 3% до открытия торгов.