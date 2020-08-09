AMD нашла способ создания процессоров с разными по мощности ядрами

Подобное решение уже многие годы существует в мире мобильных процессоров и называется big.LITTLE. По всей видимости, AMD решила попробовать реализовать нечто подобное и в своих, но уже настольных решениях. Так, в патенте описывается подмножество инструкций для энергоэффективных ядер, которые будут начинать свою работу в случае столкновения процессора с не самыми ресурсоемкими процессами.

Новая технология AMD может быть крайне полезна, так как она позволит решить задачу балансировки нагрузки без участия (или с минимальным участием) операционной системы, тем самым избавляясь от необходимости срочной оптимизации под новую архитектуру всего программного обеспечения.

Стоит отметить, что наличие патента вовсе не говорит о том, что компания в ближайшее время представит новинку, основанную на данной технологии. Напомним, что чуть ранее технический директор AMD Марк Пейпермастер заявлял, что архитектура big.LITTLE не является оптимальной для компьютеров.