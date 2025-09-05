Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2025, 07:36
1 мин.

AMD оценила рынок ИИ в $500 млрд, но признала риск его перегрева

И никакого «пузыря» — твердо и четко
AMD оценила рынок ИИ в $500 млрд уже к 2028 году, но при этом признала, что сектор может столкнуться с риском перегрева. Об этом заявила финансовый директор компании Джин Ху на конференции Citigroup.
© Wccftech

По её словам, спрос на ИИ-ускорители растёт стремительными темпами, а внедрение самой технологии приносит бизнесу ощутимую отдачу в продуктивности и снижении затрат.

Ху подчеркнула, что индустрия находится лишь на раннем этапе развития, поэтому пока рано говорить о «пузыре». Тем не менее она признала: рынок цикличен и периоды бурного роста будут сменяться откатами.

© Wccftech

В AMD считают, что ИИ станет крупнейшим переломным моментом в вычислительной индустрии со времён изобретения интернета. При этом рост цен на чипы объясняют не только высоким спросом, но и усложнением архитектур, что увеличивает себестоимость.

Компания делает ставку на баланс между маржой и совокупной стоимостью владения для клиентов. Таким образом, AMD видит в ИИ «возможность раз в жизни», но не исключает колебаний рынка в будущем.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
