AMD оценила рынок ИИ в $500 млрд, но признала риск его перегрева

По её словам, спрос на ИИ-ускорители растёт стремительными темпами, а внедрение самой технологии приносит бизнесу ощутимую отдачу в продуктивности и снижении затрат.

Ху подчеркнула, что индустрия находится лишь на раннем этапе развития, поэтому пока рано говорить о «пузыре». Тем не менее она признала: рынок цикличен и периоды бурного роста будут сменяться откатами.