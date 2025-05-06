AMD отказалась от партнерства с Samsung и перенесла заказы на чипы к TSMC

Ранее AMD активно сотрудничала с Samsung в рамках стратегии двойного источника поставок. Планировалось использовать корейскую фабрику для выпуска не только серверных процессоров EPYC, но и APU Ryzen и видеокарт Radeon. Однако сейчас интерес к этой площадке заметно ослабевает. Причины не были официально озвучены, но, скорее всего, дело в слабых результатах и ограниченных возможностях Samsung Foundry на фоне растущей привлекательности производственных линий TSMC.

TSMC в последние месяцы активно развивает свое американское производство, где уже ведется массовый выпуск чипов по 4-нм техпроцессу. Именно сюда, по всей видимости, и переместились новые заказы AMD. Кроме того, компания уже разместила заказы на серверные процессоры «Venice», которые будут производиться по 2-нм технологии. Также ведутся работы над потребительскими процессорами Ryzen 9000.