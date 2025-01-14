AMD отложила презентацию видеокарт RX 9070, чтобы превзойти серию Nvidia RTX 50

Опубликовано 14 января 2025, 23:151 мин.
AMD отложила презентацию видеокарт RX 9070, чтобы превзойти серию Nvidia RTX 50Компания использует стратегию для конкурентного ответа на новые карты
AMD отложила официальную презентацию своих новых видеокарт RDNA 4, анонс которых был на выставке CES 2025. Компания не выделила этому событию особое внимание, ограничившись лишь несколькими слайдами, которые упомянули модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Причина этого решения — стратегический ход. AMD решила дождаться, что представит главной конкурент — NVIDIA с новой серией RTX 50.
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Рынок видеокарт в 2025 году кардинально изменился, и в центре внимания теперь не только топовые модели, но и соотношение цены и производительности для более доступных предложений. NVIDIA, AMD и Intel сосредоточились на предложениях для массового рынка, что позволило, например, снизить цену на RTX 5070 в сравнении с предыдущими моделями.