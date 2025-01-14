AMD отложила презентацию видеокарт RX 9070, чтобы превзойти серию Nvidia RTX 50

Рынок видеокарт в 2025 году кардинально изменился, и в центре внимания теперь не только топовые модели, но и соотношение цены и производительности для более доступных предложений. NVIDIA, AMD и Intel сосредоточились на предложениях для массового рынка, что позволило, например, снизить цену на RTX 5070 в сравнении с предыдущими моделями.