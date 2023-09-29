AMD переманила руководителя ИИ-отдела из Intel

Однако, как сообщает издание CRN, из Intel в AMD перешёл Джон Рэйфилд. Ранее специалист руководил разработкой систем искусственного интеллекта для ускорения работы процессоров Meteor Lake.

До недавнего времени Рэйфилд занимал пост вице-президента Intel и руководителя направления клиентских технологий ИИ. Теперь его должность в AMD звучит как «корпоративный вице-президент AMD по ИИ-кремнию».

Стоит отметить, что AMD в начале года уже представила процессоры Ryzen 7040HS (Phoenix) с встроенным ИИ-ускорителем Ryzen AI Engine. В то время как аналогичные процессоры Intel Meteor Lake появятся на рынке только в декабре 2023 года.

По данным CRN, Рэйфилд не единственный специалист в области ИИ, который покинул Intel. Кавита Прасад , руководившая стратегией Intel в сфере ИИ на серверном направлении, также перешла на работу в Amazon Web Services.