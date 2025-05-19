AMD первой получит 2-нм чипы от TSMC

Это подтверждает, что компания выбрала тайваньского производителя в качестве основного партнера для своих передовых серверных решений. Ожидается, что чипы EPYC Venice с архитектурой Zen 6 будут официально представлены в следующем году.

По словам старшего вице-президента AMD, TSMC лидирует в гонке за 2-нм техпроцесс, обеспечивая высочайшую эффективность на ватт и производительность полупроводников.

Руководство компании, включая генерального директора Лизу Су, уже посетило завод в Аризоне для подготовки к массовому производству. При этом AMD не исключает возможности сотрудничества с другими производителями, такими как Samsung, чтобы обеспечить лучшие условия для своих клиентов.