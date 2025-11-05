AMD получила экспортные лицензии на ИИ-чипы Instinct MI308 для Китая

Опубликовано 05 ноября 2025, 15:371 мин.
AMD получила экспортные лицензии на ИИ-чипы Instinct MI308 для КитаяNVIDIA пока не может поставлять свои H20
Компания AMD сообщила о получении экспортных лицензий на свои чипы для искусственного интеллекта (ИИ) Instinct MI308 для Китая. Эти ускорители позиционируются как конкурент NVIDIA H20 и предназначены для использования в решениях ИИ.
© Ferra.ru
По словам руководства AMD, лицензия позволит поставлять ограниченное количество MI308 на китайский рынок. Однако выручка от продаж в Китае не включена в прогноз компании на четвертый квартал 2025 года. Спецификации чипов пока официально не раскрыты, но ожидается, что они будут схожи с H20 и соответствуют требованиям американского экспортного контроля.
В то же время NVIDIA сталкивается с задержками в получении разрешений на экспорт своих Blackwell ИИ-чипов в Китай. На фоне этого производитель испытывает трудности с продвижением своих решений в стране, что дает AMD небольшое преимущество.