AMD получила экспортные лицензии на ИИ-чипы Instinct MI308 для Китая

По словам руководства AMD, лицензия позволит поставлять ограниченное количество MI308 на китайский рынок. Однако выручка от продаж в Китае не включена в прогноз компании на четвертый квартал 2025 года. Спецификации чипов пока официально не раскрыты, но ожидается, что они будут схожи с H20 и соответствуют требованиям американского экспортного контроля.

В то же время NVIDIA сталкивается с задержками в получении разрешений на экспорт своих Blackwell ИИ-чипов в Китай. На фоне этого производитель испытывает трудности с продвижением своих решений в стране, что дает AMD небольшое преимущество.