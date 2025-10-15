AMD получила крупный заказ на чипы для ИИ от компании Oracle

Ранее AMD заключила долгосрочное соглашение с OpenAI на поставку вычислительных мощностей с её ускорителями, а также участвует в проектах по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта вместе с другими крупными компаниями. Контракт с Oracle не пересекается с поставками для OpenAI, хотя часть вычислительных ресурсов Oracle используется и для OpenAI.

На фоне этого Intel также активно разрабатывает собственные ускорители для ИИ, чтобы конкурировать с AMD и Nvidia. Новый чип Crescent Island, ориентированный на выполнение ИИ-программ, будет энергоэффективным и с большим объёмом памяти. Образцы планируется представить клиентам во второй половине 2026 года.