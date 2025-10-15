AMD получила крупный заказ на чипы для ИИ от компании Oracle

Опубликовано 15 октября 2025, 23:081 мин.
AMD получила крупный заказ на чипы для ИИ от компании Oracle50 тысяч процессоров MI450
Компания AMD заключила крупный контракт с Oracle на поставку новых чипов для искусственного интеллекта (ИИ) MI450 для дата-центров. Oracle планирует использовать 50 тысяч этих процессоров и сопутствующих сетевых компонентов, начиная с третьего квартала 2026 года.
Ранее AMD заключила долгосрочное соглашение с OpenAI на поставку вычислительных мощностей с её ускорителями, а также участвует в проектах по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта вместе с другими крупными компаниями. Контракт с Oracle не пересекается с поставками для OpenAI, хотя часть вычислительных ресурсов Oracle используется и для OpenAI.
На фоне этого Intel также активно разрабатывает собственные ускорители для ИИ, чтобы конкурировать с AMD и Nvidia. Новый чип Crescent Island, ориентированный на выполнение ИИ-программ, будет энергоэффективным и с большим объёмом памяти. Образцы планируется представить клиентам во второй половине 2026 года.