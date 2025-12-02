Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2025, 15:39
1 мин.

AMD повысит цены на процессоры с 3 декабря

Подорожание затронет линейки Ryzen 9000
Источники в отрасли сообщают, что компания AMD планирует повысить цены на свои процессоры. Изменения могут вступить в силу уже в полночь.
Повышение, по данным источника, затронет как новые чипы Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5, так и более старые линейки. Точный процент роста пока не называется.

Ранее AMD уже уведомила партнёров о подорожании видеокарт Radeon RX 9000 примерно на 10%. Это было связано с ростом стоимости памяти GDDR6 из-за высокого спроса со стороны сектора искусственного интеллекта.

Однако для процессоров, которые не используют память DRAM в своей конструкции, подобная причина неочевидна. Эксперты предполагают, что рост цен может быть следствием общего дефицита производственных мощностей и перераспределения ресурсов в пользу выпуска ИИ-чипов.

Источник:overclock3d
Автор:Булат Кармак
