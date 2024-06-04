AMD представила новые процессоры для искусственного интеллекта

Ryzen 9000 для ПК построены на архитектуре Zen 5 и предлагают лучше производительность по сравнению с предыдущим поколением на 16%. Модель Ryzen 9 9950X названа самым быстрым процессором для потребительского рынка.

Ryzen AI 300 для ноутбуков оснащены мощным нейронным процессором (NPU) и графикой Radeon 800M. Они подходят для ноутбуков на базе Windows Copilot+ - новой платформы с поддержкой ИИ.

Новые чипы Ryzen обещают пользователям высокую производительность, поддержку ИИ-приложений и увеличенное время автономной работы для ноутбуков. Партнеры AMD, включая Acer, Asus, HP, Lenovo и MSI, уже готовят новые ноутбуки на базе Ryzen AI 300. Microsoft также подтвердила свое участие.