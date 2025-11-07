AMD признала риски от сотрудничества Intel и NVIDIA, но рассчитывает на Zen 6 и RDNA

В официальном отчёте компания отметила, что альянсы между конкурентами «могут увеличить давление на цены и отрицательно сказаться на марже и финансовых результатах».

Напомним, Intel и NVIDIA планируют выпуск совместных x86-чипов для дата-центров и ПК, которые объединят процессорные ядра Intel и графическую архитектуру RTX, напрямую конкурируя с решениями Ryzen AI MAX.

Тем не менее, AMD сохраняет уверенность в своих позициях. Компания делает ставку на следующее поколение процессоров Zen 6 и графическую архитектуру RDNA нового поколения, которые выйдут в 2026 году.

Кроме того, уже готовится обновлённая серия Strix Halo, ориентированная на ноутбуки и портативные консоли. По словам аналитиков, именно Zen 6 и RDNA станут главным ответом AMD на «двухфронтовое наступление» Intel и NVIDIA.