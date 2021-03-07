AMD прокомментировала проблемы в работе клавиатур и мышей на новых матплатах

Столкнувшиеся с проблемой пользователи отмечают, что мыши, клавиатуры и прочие низкоскоростные устройства периодически отключаются по неизвестной причине при функционировании посредством порта USB 2.0. Известно, что такая проблема характерна для процессоров линеек Ryzen 3000 и Ryzen 5000, использующих материнские платы 500-й и 400-й серий (X570, X470, B550 и B450).

При обращении в техническую поддержку AMD одному из пользователей рассказали, как с этой проблемой можно справиться. Так, AMD отметила, что сперва необходимо убедиться, что используется новейшая версия BIOS материнской платы, а впоследствии сбросить все настройки на заводские. Также стоит выяснить, актуальная ли сборка Windows 10 установлена и если нет - обновить. Необходимо также удостовериться в том, что на системе загружены новейшие драйвера для чипсетов AMD. Если вышеназванные советы не подействовали нужно переключить режим шины PCIe 4.0 в настройках BIOS на режим PCIe 3.0 и отключить опцию Global C-State в BIOS.