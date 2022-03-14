AMD разрешит запускать собственную технологию улучшения графики в играх для видеокарт NVIDIA

Речь идёт о технологии, которая позволяет улучшать графику в играх без дополнительного «жора» железа. При этом, как заявляет разработчик из CapFrameX, новинка от AMD в принципе не требует поддержки искусственного интеллекта для качественной работы.

Напомним, что официальной анонс FSR 2.0 ожидается одновременно с дебютом на сцене серии видеокарт Radeon RX 7000 на базе RDNA 3. Состояться всё должно в период с 21 по 25 марта, в рамках конференции разработчиков игр 2022 года.