AMD разрешит запускать собственную технологию улучшения графики в играх для видеокарт NVIDIA

Наука и технологии
Сегодня в 21:18
1 мин.
AMD разрешит запускать собственную технологию улучшения графики в играх для видеокарт NVIDIAИнтересный способ ударить по конкурентам
В последние месяцы в сети активно обсуждают DLSS 2.0 от NVIDIA. Тем временем AMD может совершить куда более интересный прорыв со своим FidelityFX Super Resolution 2.0. В отличие от «зелёных», «красные» готовы разрешить конкурентам запускать свою технологию на чужих видеокартах.
Речь идёт о технологии, которая позволяет улучшать графику в играх без дополнительного «жора» железа. При этом, как заявляет разработчик из CapFrameX, новинка от AMD в принципе не требует поддержки искусственного интеллекта для качественной работы.
Напомним, что официальной анонс FSR 2.0 ожидается одновременно с дебютом на сцене серии видеокарт Radeon RX 7000 на базе RDNA 3. Состояться всё должно в период с 21 по 25 марта, в рамках конференции разработчиков игр 2022 года.
Источник: Twitter